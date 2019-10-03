Ford по-прежнему тянет рынок вниз

Авторынок Петербурга в августе замедлил темпы падения — несмотря на негативную динамику, снижение продаж на 1% по сравнению с августом прошлого года стало самым незначительным за последние четыре месяца. По результатам января — августа также фиксируется сокращение спроса: минус 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский авторынок демонстрирует аналогичное снижение как по итогам восьми месяцев, так и по результатам последнего месяца лета. По мнению экспертов, на подобные результаты все еще оказывает влияние уход с рынка автомобилей Ford, если бы не данный фактор — в августе можно было бы ожидать роста объемов продаж.

По словам экспертов, в ближайшие месяцы авторынок не выйдет «в плюс» — скажутся высокие прошлогодние результаты реализации автомобилей в городе.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в течение восьми месяцев текущего года в России было продано 1,11 млн новых легковых автомобилей, на 2% меньше, чем год назад. За тот же период в Петербурге объем продаж сократился также на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 98 705 машин, следует из отчета аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». В общем объеме продаж новых машин в России за январь — август доля Петербурга составила 8,9% (год назад — 8,8%).

При этом в августе темпы продаж автомобилей замедлились, показав минимальные результаты падения за последние четыре месяца. Так, в последнем летнем месяце в автосалонах Петербурга было продано 12 850 машин, что на 1% меньше, чем годом ранее. Такое сокращение продаж совпадает с общероссийской статистикой АЕБ, где в августе также было зафиксировано падение на 1%.

«В большинстве случаев динамика продаж в нашем городе и в целом по России схожа. Но обычно в Санкт-Петербурге показатели на 1–2–3% лучше. Сейчас пока не так, но о каком-то тренде здесь говорить преждевременно»,— поделился своим мнением генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По итогам восьми месяцев пять брендов, входящих в топ-10 самых популярных в Петербурге, демонстрируют рост продаж: Kia (13 528 единиц, +19% год к году), Lada (11 396, +10%), Renault (8405, +0,05%), Mitsubishi (4608, +3%) и Mercedes-Benz (3242, +1%). Месяцем ранее таких марок было только три. Помимо Kia, Lada и Renault наибольшим спросом у покупателей Петербурга пользовались автомобили Hyundai (11 893 авто, –7%) и VW (7099 , –6%).

«Lada предлагает широкий выбор различных комплектаций и кузовов. Учитывая, что практически все автомобили бренда стоят менее 1 млн рублей, это привлекает потребителя. И конечно, играют роль государственные программы поддержки авторынка, которые как раз рассчитаны на автомобили такой стоимости»,— объясняет Михаил Чаплыгин. Небольшой рост спроса на Renault господин Чаплыгин объясняет появлением новой модели Arkana. «Эта новинка сразу вошла в топ-3 самых продаваемых моделей французского производителя в Петербурге в июле — августе»,— говорит он.

По словам генерального директора «Auto-Dealer-Спб», если бы не уход с рынка легковых автомобилей марки Ford, то в августе можно было бы увидеть рост продаж впервые за пять месяцев. «Пока рано говорить о замедлении темпов падения продаж как о долгосрочном тренде. Высокие результаты реализации машин в Петербурге начиная с сентября прошлого года, а также успешные показатели Ford в тот же период говорят о том, что в ближайшее время по итогам одного месяца выход авторынка в плюс вряд ли состоится»,— резюмировал эксперт.

Мария Кузнецова