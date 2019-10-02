Дзержинский «Кристалл» оштрафовали на 1,1 млн рублей за нарушения по охране труда

Госинспекция труда по Нижегородской области провела внеплановую проверку ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, входит в госкорпорацию «Ростех», производит взрывчатые вещества) в ходе расследования группового несчастного случая на предприятии. Предприятие оштрафовано на 1,1 млн руб. из-за многочисленных нарушений норм охраны труда, сообщает ведомство.

В частности, сотрудники были допущены к работе без обучения и проверки знаний по охране труда, без предварительного периодического прохождения медосмотра. Рабочие не обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. А 157 сотрудников, которые работают в условиях повышенной опасности и деятельность которых связана с источником такой опасности, были допущены к работе без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований. «Допущенные нарушения являются предпосылками для возникновения несчастных случаев на производстве»,– заключил Роструд.

Напомним, последнее происшествие произошло на ГосНИИ «Кристалл» 1 июня. Тогда прогремело несколько взрывов техногенного характера. Пострадало 89 человек, данных о погибших нет. Взрывной волной выбило окна в 600 жилых домах и 87 школах и детсадах. В августе Дзержинский городской суд установил, что предприятие не ликвидировало последствия происшествия – не обезвредило бомбы и не вывезло опасные вещества с территории. В «Кристалле» на это сообщили, что из-за ограничений на доступ к территории не могли оперативно приступить к ликвидации, и обещали провести все мероприятия до 1 ноября.

Для того, чтобы «Кристалл» смог выполнить полученный гособоронзаказ, «Ростех» до конца года выделит предприятию 1,5 млрд руб. Ущерб от взрывов в госкорпорации подсчитывать не стали, потому что восстанавливать предприятие в прежнем виде не планируют. В дальнейшем «Ростех» будет создавать научно-производственное объединение на базе ГосНИИ и соседнего завода имени Свердлова (последний взрыв произошел 31 августа 2018 года).

Анастасия Еремина