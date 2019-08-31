Последствия взрывов на «Кристалле» ликвидируют к 1 ноября

Как сообщили "Ъ-Приволжье" в пресс-службе ГосНИИ "Кристалл", работа по ликвидации последствий взрывов, произошедших 1 июня на предприятии, стала возможной после снятия оганичений на доступ к территории. Завершить все мероприятия планируется до 1 ноября 2019 года. Ранее Дзержинский горсуд обязал завод обезвредить неразорвавшиеся авиабомбы и вывезти взрывчатые вещества в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения (еще не вступило).

«Работа по ликвидации последствий взрыва ведется в плановом порядке и стала возможной только после снятия надзорными органами ограничений на доступ к территории. К настоящему времени устранен перегруз взрывчатых материалов, который был на площадке на момент взрыва»,— сообщили в пресс-службе «Кристалла». Всего планируется обследовать площадь 8 га и 20 зданий.

Напомним, происшествие случилось 1 июня. В результате взрыва пострадали 89 человек, данных о погибших нет. Взрывной волной повредило 119 зданий завода и соседние предприятия, а также выбило окна во многих домах и школах Дзержинска. «Ростех» до конца года направит 1,5 млрд руб. на запуск производств, необходимых для выполнения гособоронзаказа. В дальнейшем на базе «Кристалла» и соседнего завода имени Свердлова планируется создать научно-производственное объединение.

Анастасия Еремина