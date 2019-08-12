Дзержинский «Кристалл» получит 1,5 млрд рублей на восстановление после взрывов

«Ростех» выделит 1,5 млрд руб. на восстановление ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, Нижегородская область), сообщает пресс-служба госкорпорации. Деньги пойдут на возобновление и обновление производства после взрывов, произошедших на заводе 1 июня.

Средства выделят в несколько этапов для обеспечения поставок сырья предприятиям-партнерам, восстановления производственной базы и финансирования проектно-изыскательных работ института по федеральным целевым программам. «В приоритетном порядке в эксплуатацию будут вводиться мощности, задействованные при выполнении гособоронзаказа. Часть средств пойдет на возмещение ущерба третьим лицам»,– говорится в сообщении.

В настоящее время на предприятии ввели дополнительные меры безопасности, запустили новую систему пожаротушения и локализацию подачи тепла. «Это позволило запустить первое с момента инцидента производство – буквально на днях институт приступил к изготовлению динамической защиты для танков»,– рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Напомним, несколько взрывов техногенного характера прогремели на ГосНИИ «Кристалл» 1 июня 2019 года. Сведений о погибших в результате происшествия нет. По информации регионального минздрава, пострадали 89 человек, 18 из них были госпитализированы. Взрывной волной выбило окна в 32 школах, 55 детсадах и более чем в 600 жилых домах. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. По версии руководства завода, причиной происшествия мог стать дождь.

В августе 2019 года Дзержинский городской суд признал «Кристалл» виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности. За нарушение условий хранения и учета взрывчатых веществ и сомнительное состояние охранно-пожарной сигнализации юрлицо оштрафовано на 600 тыс. руб.

Подробнее о последствиях происшествия – в материале “Ъ” «Дзержинск восстанавливается после взрывов».

Анастасия Еремина