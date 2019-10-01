В офисе президента Украины изъяли документы о кораблях в Керченском проливе

Государственное бюро расследований (ГБР) изъяло в офисе президента Украины копии секретных документов, связанных с нахождением украинских кораблей в Керченском проливе, сообщил директор ведомства Роман Труба в эфире телеканала «1+1». По его словам, сейчас проводится экспертиза этих материалов.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы»,— сказал господин Труба (цитата «РИА Новости»).

Госбюро расследований в мае 2019 года возбудило уголовное дело по заявлению о госизмене экс-президента Петра Порошенко. Заявление написал экс-замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Он утверждает, что господин Порошенко отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 году, где их задержали. По словам главы ГБР, всего расследуется 12 уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Во всех делах он проходит в статусе свидетеля.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей в Керченском проливе. Их обвинили в незаконном пересечении границы. 7 сентября их вернули на Украину в рамках обмена России и Украины обвиняемыми и заключенными.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ”.

Как прошел последний допрос, на котором присутствовал Петр Порошенко, читайте в материале “Ъ”.