Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневки

Министерство труда подготовило и направило в правительство России доклад по вопросу введения в РФ четырехдневной рабочей недели, сообщается на сайте ведомства. При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты.

В докладе Минтруда говорится, что вопрос сокращения продолжительности рабочей недели обсуждался с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов. Дискуссия будет продолжена на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости.

Согласно докладу, сокращение продолжительности рабочей недели может, например, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции. При этом уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.

Минтруд напомнил, что, согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени (ст. 102 Кодекса). На основании данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ при этом не установлен.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду рассмотреть перспективы введения четырехдневной рабочей недели и оценить последствия для экономики. Через два месяца глава правительства попросил не воспринимать его слова буквально. Господин Медведев считает, что необходимо создать более гибкое трудовое законодательства, чтобы у работодателей была возможность сокращать рабочее время.

О возможных вариантах введения четырехдневки — в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».