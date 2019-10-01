«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых пусков к МКС в 2020 году

В 2020 году Россия отправит к Международной космической станции (МСК) два пилотируемых корабля «Союз», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «РК-Страхования» (страховщик для предприятий «Роскосмоса»). В 2019 году Россия провела четыре пуска «Союзов» к МКС.
Запуски космических кораблей запланированы на второй и четвертый кварталы 2020-го. Помимо этого, к МКС, как и в 2019 году, отправят три грузовых корабля «Прогресс МС».
Ранее стало известно о планах частной российской компании «Международные транспортные космические системы» разработать многоразовый транспортный корабль для снабжения грузами МКС. Корабль получит название «Арго». Его использование, как ожидается, будет обходиться дешевле, чем использование «Прогресса».
О том, что известно о проекте нового российского космического корабля, читайте в материале “Ъ FM”.
О российской космической стратегии читайте в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».
Как государства и частные компании осваивают космос
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