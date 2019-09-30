«Яндекс.Драйв» добавил в автопарк в Москве 30 электрокаров

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» добавил в московский автопарк 30 электрокаров Nissan Leaf, сообщила пресс-служба компании. Машину можно взять в аренду для непродолжительной поездки по тарифу «Фикс», а также на полчаса, час или полтора, чтобы не возникло необходимости ее заряжать.

Зарядкой автомобилей занимаются сотрудники сервиса. Передвигаться на электромобиле можно по всему городу и за его пределами, но вернуть его необходимо внутри Садового кольца. Арендовать Nissan Leaf смогут пользователи не моложе 26 лет и со стажем вождения не менее шести лет. Также учитываются дополнительные факторы, в частности, наличие штрафов и нарушений. Всего в автопарке «Яндекс.Драйва» 15 тыс. автомобилей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Мосгордуму внесут законопроект об отмене транспортного налога на электромобили. Также планируется увеличить субсидии для каршеринга и такси на закупку и лизинг этого транспорта.

Напомним, столичная Госавтоинспекция выступала с критикой системы доступа к автомобилям каршеринга. Основная претензия заключалась в том, что водители могли получить доступ к машинам по чужим профилям. В частности, в конце августа Госавтоинспекция остановила на Садовом кольце водителя, который управлял автомобилем каршеринга под чужим аккаунтом в состоянии опьянения. Однако по мнению участников рынка и экспертов, проблема преувеличена.

Подробности — в материале “Ъ” «К аренде машин подключилась ГИБДД».