Собянин объявил о планах отменить транспортный налог на электромобили

В Мосгордуму будет внесен законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Так московские власти поддержат развитие электротранспорта в городе.

«Чтобы еще как-то стимулировать развитие электромобилей, мы в ближайшее время внесем в Думу закон об освобождении от налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке-лизингу этого транспорта»,— сказал господин Собянин (цитата по ТАСС).

По его словам, для развития этой сферы столичное правительство и ПАО «Россети» подписали соглашение об установке 300 зарядных станций для автомобилей в 2019–2023 годах. Мэр Москвы добавил, что в столице постепенно отказываются от общественного транспорта с двигателями внутреннего сгорания, покупая электромобили.

О перспективах использования электромобилей, читайте в публикации “Ъ” «Электромобили скоро подешевеют».