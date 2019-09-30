ГИБДД позволит оспаривать результаты водительских экзаменов

В правительство внесен проект постановления, позволяющий водителям оспаривать результаты экзаменов на получение водительских прав, например, в случае неправомерных действий экзаменатора. Практическую часть экзамена предлагается проводить не по заранее подготовленной последовательности поворотов и разворотов, а определять их в ходе поездки, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников в интервью ТАСС.

«Изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов, которые должны содержать не только определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но также могут включать в себя и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением. Кроме того, изменяется подход к применению испытательных маршрутов — вместо проведения экзаменов по заранее определенной последовательности поворотов и разворотов, применяемой в настоящее время, их последовательность будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов. При этом заранее будет определен и размещен в интернете и на информационных стендах подразделения перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен»,— сказал господин Черников.

Нововведения позволят сместить фокус на максимальную адаптацию к вождению в реальных дорожных условиях, а также повысят качество оценки их навыков, считает глава ГИБДД. Также ведомство занимается проработкой инициативы внедрения электронных водительских удостоверений. Один из вариантов предполагает, что водители смогут показывать права со смартфона.

Напомним, за восемь месяцев 2019 года ГИБДД стала реже штрафовать столичных водителей за парковку — количество штрафов снизилось на 43,5%. При этом количество штрафов, наложенных за тот же период Московской административной дорожной инспекцией, резко возросло.

Подробнее о ситуации с нарушителями парковки в столице — в материале “Ъ” «Остановка в Москве накаляется».