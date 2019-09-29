ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ

Футболисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Голы забили: Хердур Магнуссон (17), Арнор Сигурдссон (57) и Яка Бийол (65).

ЦСКА находится на первом месте турнирной таблицы. «Урал» занимает шестую строчку.

Сегодня, 29 сентября пройдут еще три матча РПЛ: «Рубин» — «Уфа», «Спартак Москва» — «Оренбург», «Краснодар» — «Арсенал Тула».