«Ростов» подписал контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым, освободившемся из колонии в середине сентября. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. «В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером»,— говорится в сообщении клуба.

Ранее с Мамаевым расторг контракт «Краснодар».

Напомним, футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева в мае приговорили к лишению свободы на год и шесть месяцев и на год и пять месяцев соответственно за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью во время драк, которые произошли в октябре прошлого года. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении, 17 сентября они вышли на свободу.

«Зенит» заключил с Кокориным новый контракт.

О карьере футболистов — в материале “Ъ”.