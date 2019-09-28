Бывшего президента Зимбабве Мугабе похоронили в его родовом поместье

Семья бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе собралась в его родовом поместье в деревне Кутама на церемонию похорон спустя три недели после смерти политика, сообщает AFP. Его останки захоронили во внутреннем дворе поместья.
На церемонию пришли сотни желающих проститься с экс-президентом. Она носила частный характер. Высокопоставленные представители власти церемонию не посетили.
Господин Мугабе умер в больнице в Сингапуре 6 сентября в возрасте 95 лет. Он управлял страной в течение более трех десятилетий.
Роберт Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года и помещен под домашний арест.
Зарубежные СМИ о том, каким запомнился экс-президент Зимбабве.
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