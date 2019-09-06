Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет после борьбы с болезнью, сообщает BBC со ссылкой на семью политика. Информацию о смерти господина Мугабе также подтвердил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.

«Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе»,— написал господин Мнангагва в Twitter. Он добавил, что экс-президент был «иконой освободительного движения» и посвятил всю свою жизнь борьбе за права своего народа. «Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт»,— говорится в посте.

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Господин Мугабе управлял страной в течение трех десятилетий. Он был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года и помещен под домашний арест. Правящая партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» выдвинула на президентский пост Эммерсона Мнангагву. В июле в стране прошли выборы, на которых он получил 50,8% голосов.

Подробнее о государственном перевороте в Зимбабве читайте в публикации “Ъ”.