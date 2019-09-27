Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством своей невиновности

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством того, что он не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского, стали слова самого господина Зеленского. СМИ писали, что во время телефонного разговора в июле господин Трамп просил, чтобы на Украине возобновили расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Из-за этого демократы в США потребовали импичмента Дональда Трампа.

«Президент Украины сказал, что я НЕ оказывал на него давления, чтобы он сделал что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это!» — написал президент США в Twitter. Он также добавил, что Джо Байден, будучи вице-президентом, вместе с сыном Хантером заработал миллионы долларов «нападками на президента Украины», а также «награбил миллионы» в Китае. О каких награбленных суммах идет речь, господин Трамп не уточнил.

Стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского Читать далее

Сам Владимир Зеленский сказал журналистам, что на него не оказывали давления. Белый дом США опубликовал стенограмму телефонного разговора двух президентов, Минюст США никаких нарушений не нашел.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Импичменту предшествовал информатор».