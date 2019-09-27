Луценко назвал «не соответствующими истине» данные информатора комитета по разведке США

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко счел манипулятивной жалобу информатора комитета по разведке Палаты представителей США. У неназванного осведомителя вызвал подозрения телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США <…> как манипулятивный и не соответствующий истине. От дальнейших комментариев пока воздерживаюсь, чтобы не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов»,— написал господин Луценко в Facebook.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал жалобу своего информатора. По его словам, многие официальные лица правительства утверждали, что господин Трамп использует свои полномочия и пытается склонить иностранное государство вмешаться в выборы президента в 2020 году. Демократы потребовали импичмента Дональда Трампа.

Стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского Читать далее

Подробнее о развитии ситуации — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский прозвучал в записи».