Кириенко призвал завершить разработки, во время испытания которых погибли ядерщики

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, бывший глава «Росатома», заявил, что разработка оружия, во время испытаний которого произошел взрыв под Северодвинском, должна быть доведена до конца. По его словам, это необходимо сделать в память о пятерых сотрудниках, которые погибли во время ЧП на военном полигоне.

«У нас много поводов для гордости, но этот год дал повод для скорби. Вы знаете, что на испытаниях в Архангельской области погибли наши коллеги. Наша главная ответственность и перед ними, и перед памятью (погибших коллег.— “Ъ”) — это доделать то, что они начинали, завершить те работы, в которые они вложили все свои силы, все свои знания и всю свою жизнь»,— сказал господин Кириенко во время мероприятия в Москве, посвященного Дню работника атомной промышленности (цитата по «Интерфаксу»).

Он также зачитал приветствие президента России Владимира Путина. «Отмечу, что среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщимков — создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед»,— говорилось в обращении господина Путина.

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

О повышении радиационного фона в Северодвинске читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».