Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших кафе

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вводить запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Если помещение, в которых ведется торговля, менее 20 квадратных метров, то торговля алкоголем в розлив там должна быть запрещена, потому что там ни стол не поставишь, ни стул»,— заявил в ходе обсуждения проекта закона один из его авторов депутат Ильдар Гильмутдинов (цитата по «Парламентской газете»). При этом, как указывает «Интерфакс», он сказал, что во втором чтении минимальную площадь «можно будет обсуждать», а также отметил, что вопрос установления стандарта по метражу можно будет передать на уровень регионов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «закон не носит императивного характера» и не обязателен для применения субъектами РФ. «Мы не запрещаем на уровне федерации, мы предоставляем право субъекту федерации принять соответствующее решение»,— сказал господин Исаев.

Также законопроект наделяет регионы РФ полномочиями устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, включая и право введения полного запрета на продажу алкогольных напитков на основании общего собрания собственников помещений.

Напомним, законопроект, представляющий собой поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России». В правительстве инициативу «концептуально» поддержали. 18 сентября законопроект в первом чтении был одобрен комитетами Госдумы по экономической политике и по охране здоровья.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что его необходимость вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка. «Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых наливаек, в зонах жилой застройки»,— считают авторы законопроекта.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что такой запрет уничтожит малые форматы торговли. «Уничтожение малых форматов торговли в многоквартирных домах, когда иногда и мест-то других для магазинов поблизости нет,— это недальновидный шаг»,— заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Не бары, чай».