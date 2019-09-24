FIFA, UEFA и WADA не высказывали претензий к РФС

Международная федерация футбола (FIFA), Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют претензий к Российскому футбольному союзу (РФС), сообщил ТАСС директор РФС по коммуникациям Кирилл Мельников. По его словам, вопросы со стороны WADA возникли к антидопинговым, а не спортивным организациям.

Ранее после информации СМИ о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что опасается отстранения сборной от Игр-2020 в Токио. Позже газета The Telegraph сообщила, что сборная России по футболу также может быть не допущена к чемпионату мира-2022 в Катаре.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны FIFA, UEFA и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений»,— сказал господин Мельников.

Журналисты немецкого телеканала ARD на прошлой неделе сообщили, что Россия подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей WADA, позже вопрос лишении РУСАДА статуса был инициирован официально. Российской стороне предоставили три недели, чтобы предоставить ответы на вопросы о «несоответствиях» в базах данных. Исполком WADA не пояснил, о каких конкретно «несоответствиях» идет речь.

Подробнее о новом допинговом кризисе в России — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».