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Взысканием задолженности заемщиков «Ассоциации» займется «Сентинел Кредит Менеджмент»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало коллекторскую компанию «Сентинел Кредит Менеджмент» (Москва) для взыскания задолженности по кредитам физических лиц в лишенном лицензии банке «Ассоциация» (Нижний Новгород). Как сообщается на сайте АСВ, комиссионное вознаграждение компании за комплексное сопровождение портфелей кредитов составит 33%.

В конкурсе также участвовало ООО «Столичное АВД» (Москва), которое запросило 35% за услуги по сопровождению, досудебному урегулированию задолженности, судебному взысканию и сопровождению исполнительных производств и процедур банкротства должников.

Для ведения бухгалтерского учета и сопровождение работы по рассмотрению требований кредиторов кредитных организаций, а также инвентаризации имущества «Ассоциации» выбран ООО «Гефест-Комфорт». Стоимость услуг компании составит 7,5 млн руб. при длительности конкурсного производства в 2,5 года.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию банка «Ассоциация» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке» 29 июля. По предварительной информации, пропавшие 3,8 млрд руб. находились на корсчете в VTB Europ, а казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич якобы умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и вывел эти средства. По оценке регулятора, отрицательный капитал банка превысил 1,7 млрд руб. Нижегородский арбитражный суд 19 сентября признал «Ассоциацию» банкротом, а на следующий день региональное следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководства банка по факту фальсификации документов финансовой отчетности.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «В “Ассоциации” нашли фальсификацию».

Анастасия Еремина


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