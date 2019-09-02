Ван Дейк, Месси и Роналду претендуют на звание футболиста года по версии FIFA

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (FIFA), сообщается на сайте организации. Церемония награждения пройдет 23 сентября в итальянском Милане.

В конце августа ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Голландский защитник в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, а также серебряным призером Английской премьер-лиги.

FIFA признавала Роналду и Месси лучшими футболистами года по 5 раз. В 2018 году лучшим игроком был признан хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич.