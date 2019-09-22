Шойгу не ждет прямого военного столкновения России и Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не допускает и мысли о прямом военном столкновении между Россией и Украиной. В интервью газете «Московский комсомолец» он выразил уверенность, что Киев и Москва будут жить в мире и добрососедстве.

«Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету»,— сказал министр, отвечая на вопрос о возможности прямого столкновения двух стран. Он отметил, что «украинцы — братский народ». «Я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет»,— сказал господин Шойгу.

На прошлой неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в отношениях с Россией. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что в российско-украинских отношениях начала меняться атмосфера после состоявшегося 7 сентября обмена пленными по формуле «35 на 35».

Он также сообщил, что следующая встреча в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия) может пройти уже в октябре в Париже после урегулирования ряда вопросов. Однако позже в трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. По словам источников представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил на заседании, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты в его стране.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Позже представитель России в ТГК Борис Грызлов 18 сентября заявил, что, отказавшись подписать «формулу Штайнмайера», Киев поставил под угрозу проведения саммита в «нормандском формате». По его мнению, из-за таких действий Украина теряет возможности, возникшие после президентских и парламентских выборов.

Подробнее о разногласиях читайте в материале “Ъ” «Контактная группа сорвала контакт».