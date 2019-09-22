Главные новости к утру 22 сентября

России грозит отстранение от Олимпийских игр в Токио в следующем году. Это связано с предположением, что данные Московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство. Подробнее

Жертва нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании Чарли Роули намерен судиться с Россией. Он хочет получить 1 млн фунтов стерлингов.

В Лос-Анджелесе в возрасте 91 года умер известный отельер и филантроп, наследник гостиничного бизнеса Hilton Бэррон Хилтон. Он умер от естественных причин 19 сентября в своем доме. Его внучка Пэрис Хилтон заявила, что глубоко опечалена потерей деда.

Ракеты с российских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Борей» способны разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе, считает военный аналитик. Основным вооружением этих АПЛ является баллистическая ракета «Булава».