СМИ рассказали о разрушительной силе ракет с «Бореев»

Ракеты с российских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Борей» способны разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе, считает аналитик американского журнала The National Interest. Основным вооружением этих АПЛ является баллистическая ракета «Булава».

«Каждая из 16 ракет "Булава" с подводной лодки обычно несет 6 ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, предназначенных для поражения отдельных целей»,— говорится в материале. По мнению эксперта, удар с одного «Борея» будет в 10 раз более разрушительным, чем том, который был нанесен по Хиросиме.

Ранее американские СМИ дали характеристику российскому «Посейдону». По мнению военных аналитиков, если обычная американская ракета способна уничтожить город, то российская торпеда — целый континент. Такой разрушительный эффект достигается за счет подрыва 100-мегатонного ядерного заряда под водой, который создаст огромное радиоактивное цунами, способное накрыть побережье и на десятилетия сделать его непригодным для жизни.

Подробнее — в публикации “Ъ”.