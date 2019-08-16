Еще семь российских штангистов отстранены IWF

Семь российских штангистов временно отстранены от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил, сообщили ТАСС в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Спортсмены Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова отстранены с 16 августа 2019 года. На какое время отстранены российские спортсмены в IWF не уточнили.

Допинг в российском спорте Читать далее

Несколькими днями ранее организация сообщила об отстранении пяти других российских тяжелоатлетов также на основе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных Всемирному антидопинговому агентству (WADA). В Федерации тяжелой атлетики России считают, что на участии россиян в Олимпиаде в Токио это ЧП не скажется.

Подробнее об отстранении российских тяжелоатлетов читайте в материале “Ъ” «У штангистов не выветрился допинг».