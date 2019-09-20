Кремль не удивлен изменившейся позиции прокуратуры по делу Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, мог ли общественный резонанс повлиять на судебное решение по делу актера Павла Устинова. По его словам, Кремль не удивляет изменение изначальной позиции прокуратуры по этому делу. Напомним, ведомство изначально просило для господина Устинова 6 лет колонии (больше, чем в итоге назначил суд — три с половиной года), а накануне подала ходатайство о смягчении наказания.

«Это не наше дело давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло. Наверное, это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. На вопрос о том, удивляет ли Кремль изменение изначальной позиции прокуратуры, он ответил: «Нет, не удивляет».

Также пресс-секретарь отметил, что Кремль «никак не отреагировал» на заявление главы Росгвардии Виктора Золотова, который «дал бы Устинову максимум год условно», а назначенный ему срок добавил бы блогеру Владиславу Синице. Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, продолжающиеся одиночные пикеты у здания администрации президента не мешают ее работе. «Нет, не мешает, работа продолжается, как всегда»,— уточнил он.

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Напомним, 16 сентября актер Павел Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции протеста 3 августа. Суд при этом оставил без внимания видеозапись задержания господина Устинова, на которой видно, что он просто стоит рядом с метро и не выкрикивает никаких лозунгов. По мнению адвоката Павла Устинова, из нее «явно следовало, что Павел не применял насилия к сотруднику ОМОНа». Сам господин Устинов также настаивал на своей невиновности и в последнем слове просил суд «о благоразумии».

Дело Павла Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели. Генпрокуратура подала ходатайство о смягчении наказания актеру. 20 августа Мосгорсуд по представлению прокуратуры отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор, которое состоится 26 сентября.

О развитии дела Павла Устинова читайте в материале “Ъ” «Дело ясное, что дело громкое».