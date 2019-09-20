Продажи новых моделей iPhone стартовали в России

В России начались продажи новых моделей смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. По словам представителя торговой сети re:Store Людмилы Семушиной, старт продаж не вызвал ажиотажа, поскольку большую часть смартфонов продали по предзаказам.

«Мы в этом году все наши телефоны, львиную долю, отправили на предзаказ. Поэтому люди, которые сюда придут с утра, это люди, которые, скорее всего, хотят получить свой предзаказ раньше всех, ну и тот, кто приходит просто потусоваться и получить среди первых. Но телефонов в свободной продаже немного. Мы предзаказы все продали до старта продаж»,— заявила она перед стартом продаж (цитата по «РИА Новости»). По словам представителя, предзаказ предполагает оплату 100% стоимости гаджета.

Госпожа Семушина добавила, что iPhone 11 Pro и 11 Pro Max было продано больше, чем iPhone 11. «На сегодняшний день мы знаем, что телефонов iPhone 11 Pro и Pro Max продано в 3 раза больше, чем в прошлом году телефонов iPhone XS, iPhone XS Max. Мы знаем, что телефонов iPhone 11 больше в 10 раз, чем iPhone XR. Но в абсолютном числе телефонов iPhone Pro и Pro Max больше продано, чем iPhone 11»,— подчеркнула она. По словам представителя лидируют зеленый и space grey цвета.

Напомним, 10 сентября компания Apple представила новые модели смартфонов. Цена iPhone 11 Pro составит от $999, iPhone 11 Pro Max — от $1099. iPhone 11 — от $699. Ожидается, что в России стоимость смартфонов традиционно будет выше. Продажи начнутся 20 сентября 2019 года, предзаказ — с 13 сентября 2019 года.

О кратном росте предзаказов на новую линейку iPhone в России сообщали и ритейлеры. По мнению экспертов, Apple в ближайшие три месяца нарастит долю на российском рынке, в том числе за счет продаж старых моделей.

О новых смартфонах читайте в материале “Ъ” «iPhone 11 подождет покупателей».

О высоком спросе на новые модели до начала продаж — в материале “Ъ” «Предзаказы iPhone удвоились».