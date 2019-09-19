Кремль: ситуация с Устиновым развивается в русле закона

Ситуация с актером Павлом Устиновым развивается в русле закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле видели обращение режиссера Андрея Звягинцева, в котором он просит президента Владимира Путина повлиять на ход дела.

«В Кремле видели обращение. Президент не может вмешаться в эту ситуацию. Ситуация развивается в руслах закона, как и должна развиваться»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ”, ознакомился ли президент с обращением режиссера. На вопрос, почему защитники актера обращаются непосредственно к администрации президента, господин Песков предложил переадресовать вопрос «участникам мероприятий». «Ни администрация, ни президент не будут комментировать решение суда. И не имеют права и намерения вмешиваться в судебные процессы»,— подчеркнул он.

Ранее сегодня прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, подключившегося к делу накануне, направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру. По словам адвоката, суд рассмотрит заявление прокуратуры в пятницу, 20 сентября. В Мосгорсуде уточнили, что актера просят освободить под подписку о невыезде.

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Напомним, 23-летний актер 16 сентября был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Приговор вынесен на основании показаний потерпевшего сержанта Александра Лягина и свидетелей обвинения, а также записей уличных видеокамер, которые зафиксировали момент задержания Павла Устинова сотрудниками ОМОНа 3 августа на Пушкинской площади в Москве. Видеозаписи очевидцев, которые защита пыталась приобщить к материалам дела, суд оставил без рассмотрения.

После вынесения приговора Павлу Устинову в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные пикеты в поддержку осужденных после московских протестов летом нынешнего года.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

О том, кто оказал поддержку актеру,— в публикации “Ъ” «Артисты сыграли против судей».