Минутные сделки на миллиарды

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжают избавляться от акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Эти бумаги выпали из первого котировального списка биржи, и НПФ вынуждены избавляться от них для соответствия требованиям инвестирования. При этом фонды вынуждены использовать анонимные биржевые торги — не самый удобный механизм для крупных сделок. Участники рынка предлагают разрешить продавать крупные пакеты через договорные сделки, в том числе внебиржевые. Однако регулятор готов обсуждать лишь продажу акций через режим переговорных сделок.

Прошедшая в конце прошлой недели сделка с акциями Объединенной вагонной компании (ОВК) на 3,3 млрд руб. свидетельствует о том, что частные пенсионные фонды продолжили выходить из капитала вагоностроителя. За минуту в течение одного торгового дня были проданы 7,8% ОВК, при этом цена за это время практически не изменилась и составила чуть более 366 руб. за одну бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Сделки по пенсионным накоплениям проходят только на бирже в режиме анонимных торгов. Таким образом, с большой долей вероятности продажа акций ОВК была осуществлена именно НПФ. На конец прошлой недели крупные пакеты акций компании, купленные на пенсионные накопления, были только у двух фондов — «Сафмар» (10,4%) и «Открытие» (24,3%). «Управляющие компании фонда не совершали сделок с акциями ОВК»,— заявил представитель НПФ «Сафмар». По его словам, фонд намерен выйти из капитала компании, «но намерен преследовать ОВК в судебном порядке с целью обязать выкупить акции по цене 767 руб.». В НПФ «Открытие» не ответили на запрос “Ъ”. Однако ранее его гендиректор признавал, что намерен избавить баланс НПФ от акций ОФК до конца года (см. “Ъ” от 16 апреля).

В конце июля акции ОВК были исключены из высшего котировального списка Московской биржи и стали недопустимым объектом для инвестирования пенсионных накоплений. Первым из этого актива вышли НПФ, входящие в пенсионный дивизион ГК «Регион», которые продали около 20% ОВК (см. “Ъ” от 1 августа). На эту же долю нарастил свои вложения в ОВК банк непрофильных активов «Траст» (доля на начало прошлой недели — 25,5%).

Банки «ФК Открытие» (владеет одноименным НПФ) и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) имеют высокую степень заинтересованности в ОВК. Так, на них приходится 82% банковского долга компании. К тому же «ФК Открытие» владел более 75% ее облигаций. Согласно отчетности за первое полугодие, банк и ОВК вели переговоры о реструктуризации кредитного портфеля. В «Трасте» отказались от комментариев, а в «ФК Открытие» не ответили на запрос “Ъ”. «Учитывая заинтересованность "ФК Открытие" в ОВК, а также нарушения возникших по ним по правилам инвестирования пенсионных накоплений НПФ, логичным, со стороны кредитной организации, выглядел бы перевод их с баланса НПФ "Открытие" на баланс других структур, близких к банку»,— полагает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

При этом крупные сделки фондов, совершаемые на бирже, ранее вызывали вопросы регулятора. Однако у некоторых НПФ вложения в акции отдельных компаний и банков составляют миллиарды рублей. От некоторых из них НПФ стремятся избавиться (см. “Ъ” от 22 апреля и 4 сентября), но при единовременной продаже такого объема это может привести к снижению стоимости актива. «Это в основном неликвидные активы, которые без определенной договоренности с контрагентом способны обрушить рынок»,— утверждает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галина Морозова намеревается подготовить ряд регуляторных предложений, в частности, дать возможность НПФ совершать внебиржевые сделки или в рамках аукциона на бирже (см “Ъ” от 5 сентября). «Нам все-таки хочется, чтобы это был биржевой рынок, но режим переговорных сделок»,— заявил в минувший четверг в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «В принципе договорные сделки, в том числе и в режиме переговорных сделок, натыкаются на механизм фидуциарной ответственности, поскольку могут потребовать обоснование цены, что может не устроить регулятора»,— отмечает господин Митрофанов.

Илья Усов