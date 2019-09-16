Полк Северного флота в Арктике перевооружен на ЗРС С-400

Российские военные разместили на острове Южном архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота России. Ранее на вооружении полка стояли системы С-300.

Личный состав полка прошел переобучение и подготовлен к заступлению на боевое дежурство. «С переходом на новые системы ПВО С-400 значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике»,— отметили военные.

В пресс-службе Северного флота добавили, что комплексы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики, уже несколько лет находясь на боевом дежурстве сил Северного флота в Кольском Заполярье.

Тем временем глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК рассказал, что во второй половине 2020 года начнется серийное производство новейшей российской зенитной ракетной системы С-500. Он отметил, что экспорта С-500 в ближайшие пять лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию». Ранее в концерне «Алмаз-Антей» говорили, что российская армия должна получить С-500 в 2020 году.

О госпрограмме вооружений РФ на 2018–2027 годы читайте в публикации “Ъ”.