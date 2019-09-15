Испания стала чемпионом мира по баскетболу

Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по баскетболу, проходящего в Китае. Испанская команда одержала победу со счетом 95:75.

Самым результативным игроком матча стал аргентинский форвард Габриэль Дек (24 очка). У победителей больше всего очков набрал разыгрывающий Рики Рубио (20).

Испания становится чемпионом мира по баскетболу во второй раз в своей истории — ранее этот трофей покорялся им в 2006 году. Для сборной Аргентины, становившейся чемпионом мира в 1950 году, серебряные медали будут уже вторыми в XXI веке — в 2002 году аргентинцы уступили в решающем матче сборной Югославии. Бронзовым призером первенства стала Франция.