Волкер намерен встретиться с Сурковым для обсуждения ситуации на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, передает «Интрфакс-Украина». «Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся»,— сказал господин Волкер. По его словам, США поддерживают «нормандский формат» (Россия, Украина, Германия, Франция) и готовы присоединиться к переговорному процессу. По его словам, Вашингтон общается напрямую со всеми сторонами «нормандского формата».

«Вопрос на самом деле не в формате,— сказал Курт Волкер.— Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах».

Напомним, 2 сентября прошла встреча помощников лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия). Они обсудили условия проведения саммита. Москву представлял помощник президента Владислав Сурков.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что встреча может состояться уже в сентябре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что следующая встреча в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия) может пройти уже в октябре в Париже после урегулирования ряда вопросов.

О встрече помощников лидеров «нормандской четверки» — в публикации “Ъ”.