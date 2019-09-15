Трамп обсудил с Нетаньяху возможности продвижения соглашения о взаимной обороне

Президент США Дональд Трамп обсудил возможности продвижения двустороннего соглашения в оборонной сфере с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Сегодня у меня был телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы альянс между нашими двумя странами»,— написал президент США в своем Twitter. Он отметил, что «с нетерпением» ждет продолжения этой дискуссии после выборов в Израиле.

Парламентские выборы в Израиле намечены на 17 сентября. В этот же день в США откроется 74-я Генеральная Ассамблея ООН.

Напомним, 10 сентября господин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии «Ликуд» на досрочных парламентских выборах 17 сентября поставит перед собой цель распространить суверенитет страны на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. По мнению МИД России, планы Израиля могут подорвать надежды на мир. Палестина обратились к России с просьбой повлиять на Израиль, чтобы не допустить аннексии своих территорий в долине. 4090197

О том, на что израильский премьер готов пойти в случае победы своей партии на парламентских выборах, читайте в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».

О разногласиях оппозиции с партией господина Нетаньяху – в интервью возглавляющего блок «Кахоль-лаван» экс-министра финансов Израиля Яира Лапида “Ъ”.