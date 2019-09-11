МИД РФ: планы Израиля аннексировать Иорданскую долину могут подорвать надежды на мир

Россия обеспокоена в связи с озвученными израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху планами распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что реализация планов господина Нетаньяху «может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями».

«При этом подтверждаем нашу последовательную и неизменную позицию о необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года. Единственный надежный путь урегулирования всех имеющихся противоречий пролегает через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН, мадридские принципы и Арабскую мирную инициативу»,— добавили в МИД РФ.

Напомним, 10 сентября господин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии «Ликуд» на досрочных парламентских выборах поставит перед собой цель распространить суверенитет Израиля на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Досрочные выборы в Кнессет пройдут 17 сентября. Впервые в истории Израиля досрочные выборы состоятся менее чем через полгода после предыдущих, также досрочных.

О том, на что израильский премьер готов пойти в случае победы своей партии на парламентских выборах, читайте в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».