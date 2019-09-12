«ВКонтакте» запустила сервис для знакомств Lovina

Приложение для знакомств Lovina соцсети «ВКонтакте» появилось в App Store и Google Play. Подбирать собеседников можно, просматривая профили или с помощью «карусели видеозвонков». Каждый звонок будет ограничен по времени, но его можно будет продлить при взаимном желании, говорится в сообщении в официальной группе.

«Видеозвонки и видеоистории помогут узнать собеседника лучше, увидеть мимику, услышать интонации. Как при личной встрече»,— считают разработчики Lovina.

Зарегистрироваться в приложении можно с помощью аккаунта «ВКонтакте» или по номеру телефона. Алгоритм на основе данных о пользователе предложит наиболее подходящих собеседников. В приложении нет рекламы, но есть платные функции. Разработчики обещают, что в сервисе будут только «безопасные знакомства».

Отметим, что в США растет уровень мошенничества с использованием сервисов для знакомств. В 2018 году у американцев похитили более $360 млн. В 2017 году сумма была в полтора раза меньше. По данным ведомства, чаще всего мошенники выдают себя за военнослужащих или бизнесменов и обещают жертвам счастливую совместную жизнь.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Онлайн-знакомства оказались дорогим удовольствием».

О новом сервисе — в публикации “Ъ FM” «На пользователей "ВКонтакте" надвигается Lovina знакомств».