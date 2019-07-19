На пользователей «ВКонтакте» надвигается Lovina знакомств

Соцсеть «ВКонтакте» запускает свой сервис для знакомств, который поучил название Lovina. «ВКонтакте» обещает, что основой нового приложения будут видеозвонки. Если пользователи друг другу понравились, то они смогут продолжить общение в видеочатах. Зарегистрироваться в приложении для знакомств смогут и те, у кого нет страницы в соцсети.

Станет ли очередной dating-сервис популярным? Учитывая количество пользователей «ВКонтакте», проблем с аудиторией у приложения не будет, считает независимый эксперт в области social media Андрей Михайлюк. Главное — чтобы само приложение было качественным, добавил он: «Продуктов, которые были бы нацелены на российский дейтинговый рынок, при этом очень технологически развитых и безупречных, практически нет. Здесь у “ВКонтакте” есть хороший шанс занять нишу. Tinder и Badoo, которые не являются в полной мере российскими, держат самую платящую аудиторию, остальной рынок поделен между более минорными игроками. С другой стороны, “ВКонтакте”, похоже, повторяет попытку Facebook — если есть аудитория, известны социальные связи между пользователями и имеется достаточно большой объем накопленной информации об их интересах, естественно, хочется “поиграть” в знакомства. Как ни крути, а люди, которыми движет достаточно острое желание познакомиться, готовы платить.

"Обвешав" такой сервис какими-то дополнительными платными функциями, можно будет очень неплохо монетизировать уже существующую во “ВКонтакте” пользовательскую базу».

Представители «ВКонтакте» обещают, что в новом сервисе для знакомств не будет рекламы, но в приложении появятся дополнительные платные возможности. Правда, какие именно, пока непонятно. Сейчас по похожей схеме работают практически все dating-сервисы в России, например, Tinder и «Мамба».

Есть несколько вариантов монетизации, рассказал «Коммерсантъ FM» исполнительный директор приложения для знакомств «Мамба» Ярослав Сергеев. Впрочем, вряд ли «ВКонтакте» удастся привлечь людей, незарегистрированных в соцсети, полагает он: «Есть платная модель, которую запускать проще всего, потому что даже на небольшой аудитории уже можно делать продажи. Вторая модель — условно бесплатная, когда пользователи покупают какие-то единичные услуги. Как правило, они направлены на продвижение профайла внутри сервиса. Такую модель сложнее запускать, поскольку люди платят, только если приложение их действительно устраивает. Если даже “ВКонтакте” откроет свой сервис знакомств, накачает собственной аудиторией, то какой-то органический рост сверх этого вряд ли будет. По крайней мере, за последние пять-шесть лет в мире никому еще не удавалось предложить что-то принципиально новое, чтобы все люди пошли и начали этим пользоваться».

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Сейчас в приложении для знакомств Lovina можно только зарегистрироваться, сам сервис пока не работает. «ВКонтакте» не раскрывают сроки запуска проекта. Сейчас в социальной сети более 100 млн активных пользователей.

Елена Иванова