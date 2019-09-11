«РИА Новости»: предполагаемый американский «агент» Смоленков в спешке покинул свой дом в Стаффорде

Семья предполагаемого американского агента Олега Смоленкова спешно покинула свой дом в Стаффорде (штат Виргиния) при виде журналиста одного из американских СМИ, сообщил «РИА Новости» владелец дома напротив Грег Талли.

«Они (русская семья.— “Ъ”) увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах. И на этом все»,— сказал господин Талли агентству. По его словам, журналист дежурил в машине у дома семьи. В ожидании их приезда репортер опрашивал соседей.

Что известно об Олеге Смоленкове и его супруге Читать далее

«Потом он пошел в другой дом к соседке и напугал ее. Она звонила, говорила, что какой-то неизвестный задает вопросы про соседей. Я сказал, что он только что был и у меня и это просто журналист. Она и ее муж поговорили с ним»,— рассказал Грег Талли и добавил, что сам узнал о том, кем может быть его сосед от журналиста издания Daily Beast, который постучался к нему накануне.

10 сентября американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован «наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах России». Позже в ряде СМИ появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове. “Ъ” обнаружил возможное местонахождение предполагаемого агента, а именно город Стаффорд, где некие Олег и Антонина Смоленковы купили дом в 2018 году .

Что известно о «самом ценном информаторе» США, читайте в материале “Ъ” «Проживший без вести».