Кремль: рано говорить о сроках нового обмена с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока рано называть сроки следующего обмена заключенными с Украиной. 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами, обе страны получили по 35 человек. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что до конца года может состояться еще один обмен.

Господин Песков согласился, что «этот процесс нужно продолжать», но отметил, что к первому обмену долго готовились. «Давайте не будем забывать, что этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа. Поэтому говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременным»,— сказал представитель Кремля.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося 11 июля. В Россию вернулись, в частности, руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. По словам Людмилы Денисовой, Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».

О том, что писали зарубежные СМИ об обмене, читайте в материале “Ъ” «Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве».