Медведев сомневается в целесообразности практики самовыдвижения при поддержке партии

Премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поставил под сомнение целесообразность практики участия в выборах представителей партии в статусе самовыдвиженцев.

8 сентября в России состоялся единый день голосования, по результатам которого в 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня. Общая явка на выборах 8 сентября составила 41,2%. На выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» получила большинство голосов в 11 из 13 субъектов. По итогам голосования в Мосгордуму 25 из 45 мест заняли самовыдвиженцы, которых поддерживала «Единая Россия». В прошлом созыве представители партии власти вместе с депутатским объединением «Моя Москва» контролировали 38 из 45 мест.

«Нам, конечно, нужно еще раз все взвесить, надеюсь, что и наш исполнительный орган проанализирует, и коллеги, которые работают в регионах. Но, может быть, нам не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, а вот что что-то отнимает — во многих случаях это точно»,— высказал свое мнение господин Медведев на встрече с представителями регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге (цитата по «Интерфаксу»).

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По его словам, из прошедших в России региональных выборов необходимо извлечь «определенные уроки» и обсудить необходимость практики самовыдвиженцев на ближайшем партийном съезде. «Совсем скоро состоится съезд, и мы, наверное, еще раз обсудим уроки этой избирательной кампании, а просто я, что называется, просил бы подумать»,— добавил он.

О потерях партии на прошедших выборах читайте в материале “Ъ” «"Единая Россия" упала, но не сильно».

Единый день голосования в цифрах и комментариях — в онлайн-трансляции “Ъ”.