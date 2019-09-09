Евросоюз не признает выборы в Крыму и Севастополе

Служба внешних связей Евросоюза заявила, что не признает выборы в Крыму и Севастополе, состоявшиеся в единый день голосования в РФ 8 сентября. Евросоюз продолжает осуждать «незаконную аннексию» Крыма и Севастополя Россией и считает их временно оккупированными территориями, заявили в службе.

«Поэтому ЕС не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный там, претендующий на "представительство" населения Крыма и Севастополя, не будет признан представителем тех территорий, которые являются украинскими. Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины»,— говорится в сообщении.

Ранее подведомственная Генпрокуратуре Украины прокуратура автономной республики Крым (АРК) заочно предъявила обвинения организаторам выборов в Крыму в единый день голосования 8 сентября. Решительный протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и Севастополе также выразил МИД Украины.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. В Крыму выбирали 75 депутатов Госсовета; победу, по предварительным данным, одержала «Единая Россия» (54,72% избирателей), второе место за ЛДПР (16,84%), третьей стала КПРФ (8,2%). В Севастополе проходили выборы в заксобрание: 18,7% избирателей поддержали КПРФ, 18,55% — ЛДПР. Пятипроцентный барьер на выборах также преодолели «Справедливая Россия» (8,78%) и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (6,87%).

Избирком не исключает отмену итогов выборов в госсовет Крыма на трех участках. На двух участках предполагается вброс, а еще на одном перепутали бюллетени.

Об итогах выборов на полуострове читайте в публикации “Ъ” «Севастополь выбрал бесконфликтное заксобрание».

О том, как подводят итоги единого дня голосования, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.