Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения организаторам выборов в Крыму

Подведомственная Генпрокуратуре Украины прокуратура автономной республики Крым (АРК) заочно предъявила обвинения организаторам выборов в Крыму в единый день голосования 8 сентября. По словам прокурора АРК Гюндузы Мамедовой, выборы на территории полуострова незаконны и не признаются в Украине и мире.

«В настоящее время организатору и его заместителю предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы избиркома Республики Крым будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования»,— сказала госпожа Мамедова (цитата по ТАСС).

Ранее решительный протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями, выразил МИД Украины.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Избирком не исключает отмену итогов выборов в Госсовет Крыма на трех участках. На двух участках предполагается вброс, а еще на одном перепутали бюллетени. На момент публикации обработано 72,02% протоколов.

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.