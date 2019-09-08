МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова.

По мнению ведомства, проведение Россией выборов в Крыму нарушает Конституцию и законодательство Украины, а также нормы международного права, в том числе устава ООН и Женевской Конвенции. «Результаты этого незаконного голосования является юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования <…> будут нести ответственность согласно законодательству Украины»,— сообщает пресс-служба МИДа.

Глава крымского избиркома Михаил Малышев заявил, что мнение МИД Украины крымчан не волнует. «Это обычная реакция, чтобы напомнить о себе. <…> Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране. Для нас — это главное и определяющее. А мнение МИДа Украины — это их проблемы»,— сказал господин Малышев «РИА Новости».

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня. К 13:00 явка в Крыму составила 14,4%, проголосовали 213,4 тыс. избирателей.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.