В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму

В Москве в 8:00 открылись 3616 избирательных участков, они будут работать до 20:00. В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

На выборах в столичный парламент впервые применят систему электронного голосования, созданную на основе технологии блокчейна. Проголосовать онлайн смогут жители экспериментальных избирательных округов — № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Старт избирательной кампании в МГД был объявлен 6 июня. Для регистрации кандидатам было необходимо собрать подписи 3% избирателей от округа. От этой процедуры были освобождены кандидаты, выдвинутые политическими партиями, представленными в Госдуме. В регистрации отказали 57 кандидатам — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам. В окончательный список вошли 225 кандидатов.

Избирательная компания в Мосгордуму сопровождалась массовыми протестными акциями в поддержку незарегистрированных кандидатов. Самый массовый митинг состоялся 10 августа, он собрал на проспекте Сахарова около 20 тыс. человек, по данным МВД, или около 60 тыс. человек, по оценке организации «Белый счетчик».

В конце июля началось административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые стали организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестовали 13 человек.

Всего по стране пройдут 6015 выборов различного уровня. В 16 регионах избирают нового губернатора.

О том, где и кого будут выбирать 8 сентября, читайте в материале “Ъ”.

Чем еще запомнится кампания по выборам в Мосгордуму седьмого созыва — в материале “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».