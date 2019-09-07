Как счастье зависит от образования и какие отговорки используют автонарушители в США

Счастливые лирики, несчастные физики

Счастье — эфемерная материя. Тем не менее ученые не оставляют попыток его измерить и отразить в цифрах. Недавно свое исследование на эту тему провели сотрудники Института немецкой экономики (IWD) в Кельне. Как оказалось, выбор будущей профессии или сферы деятельности играет значительную роль для дальнейшей удовлетворенности собственной жизнью. Подробнее об исследовании — в материале “Ъ”.

Отговорки на дорогах

Почти половина американских водителей (41%) смогли избежать штрафа после того, как объяснились с остановившим его полицейским, попросив сделать им предупреждение. Чаще всего водители пытались избежать наказания, утверждая, что не заметили, как превысили скорость. Такую отговорку хоть раз использовали 24% опрошенных. Какие еще отговорки в ходу у нарушителей — в материале “Ъ”.

Фейерверк с прахом

Нестандартные подходы к похоронам все больше вытесняют традиционные погребальные церемонии в Великобритании. Согласно совместному исследованию компании YouGov и похоронного бюро Co-op Funeralcare, на счету которого около 100 тыс. похорон ежегодно, только 10% британцев согласны на традиционные религиозные похороны, а 44% уверены, что неформальные подходы к последним проводам будут со временем все популярнее. Какие необычные похоронные традиции входят в моду в Великобритании — в материале “Ъ”.

Птичку жалко

В апреле 2019 года президент США Дональд Трамп во время своей речи на ужине в Национальном комитете Республиканской партии сообщил, что ветряные генераторы на 75% уменьшают стоимость недвижимости рядом с ним, а также вызывают рак и способствуют гибели птиц. Как показывают данные Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, ветрогенераторы — далеко не первостепенная причина сокращения популяции птиц. Подробнее — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Марина Колоколова, Ольга Шкуренко