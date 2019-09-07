Что угрожает птицам в США

В апреле 2019 года президент США Дональд Трамп во время своей речи на ужине в Национальном комитете Республиканской партии сообщил, что ветряные генераторы на 75% уменьшают стоимость недвижимости рядом с ним, а также вызывают рак и способствуют гибели птиц. Как показывают данные Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, в среднем от столкновения с ветрогенераторами гибнет около 200 тыс. птиц. в год. А реальной опасностью для них являются вовсе не ветряки, а кошки — за год от их лап гибнет, по оценкам, 2,4 млрд пернатых.

Кроме этого, большую опасность для популяций птиц представляют стеклянные фасады высотных зданий. От столкновений с ними в среднем гибнет около 600 млн птиц в год. Более 214 млн ежегодно врезается в транспортные средства, и около 25 млн — в линии электропередачи. Еще 72 млн гибнет в результате отравления химикатами и техногенными отходами, а 5,6 млн — от удара током. В общей сложности, по подсчетам орнитологов, в США погибает ежегодно 3,3 млрд птиц. В настоящее время более 1 тыс. видов птиц охраняется законодательно, около ста из них находится под угрозой исчезновения.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».