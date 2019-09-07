Какие отговорки используют американские водители перед полицией

Почти половина американских водителей (41%) смогли избежать штрафа после того, как объяснились с остановившим его полицейским, попросив сделать им предупреждение. Чаще всего водители пытались избежать наказания, утверждая, что не заметили, как превысили скорость. Такую отговорку хоть раз использовали 24% опрошенных. В исследовании, проведенном страховой компанией Car Insurance, приняли участие 1 тыс. жителей США.

Пользуются популярностью также отговорки на тему того, что водитель куда-то опаздывал: на работу (18%), на собеседование (7%), в суд (7%), к врачу (4%), на похороны или свидание (по 3%). Каждый седьмой опрошенный (14%) утверждал, что двигался с той же скоростью, что и остальные. По 11% набралось тех, кому надо было поскорее забрать или отвезти куда-то ребенка; тех, кто не видел знак об ограничении скорости; а также нуждающихся в медицинской помощи. Каждый десятый (9%) сказал, что просто хотел побыстрее в туалет.

Специалисты Car Insurance также выяснили, что машины, за рулем которых были женщины, в два с половиной раза чаще прижимали к обочине полицейские, желавшие выписать штраф за превышение: такое хоть раз случалось с 71% опрошенных женщин и только 29% мужчин. При этом женщины в такой ситуации чаще мужчин оправдывались тем, что не осознавали превышения скорости: 61% против 39%.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».