В Великобритании выявили некоторые похоронные тренды

Нестандартные подходы к похоронам все больше вытесняют традиционные погребальные церемонии в Великобритании. Согласно совместному исследованию компании YouGov и похоронного бюро Co-op Funeralcare, на счету которого около 100 тыс. похорон ежегодно, только 10% британцев согласны на традиционные религиозные похороны, а 44% уверены, что неформальные подходы к последним проводам будут со временем все популярнее.

По статистике 82% британцев выбирают кремацию. Традиционно прах предавали земле на кладбищах или в крематориях, либо развеивали в живописных местах, но в последнее время набирают популярность и более нестандартные варианты. Согласно докладу, за последний год в их числе фигурировали: изготовление фейерверков и чернил для татуировок с частичками праха, кругосветное путешествие с урной, развеивание праха во время прыжка с парашютом и другие. Число людей, которые, к примеру, хотели бы поместить частицу праха в ювелирное изделие, выросло на 21%. Чаще всего так поступают с кольцами, пресс-папье и подвесками.

В среднем на британских похоронах присутствуют около 50 человек. Что касается дресс-кода, то за последний год 87% менеджеров Co-op организовывали церемонии, на которой скорбящие были одеты в яркие одежды, а 85% — мероприятия, на которых гости были в одежде любимого цвета покойного. Почти три четверти сотрудников (70%) получали запросы на полное отсутствие дресс-кода.

По данным опросов, 42% британцев хотели бы услышать любимую песню на своих похоронах, а 62% респондентов бывали на таких церемониях. В исследовании приводится хит-парад самых востребованных на похоронах рок-хитов. Его возглавляет композиция «Stairway to Heaven» группы Led Zeppelin. На втором месте — песня «I Would Do Anything For Love», записанная Meat Loaf, а закрывает тройку «I Don't Want to Miss a Thing» из фильма «Армагеддон», авторства группы Aerosmith.

