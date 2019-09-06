Лукашенко попросил Россию поставить газ «по приемлемым ценам» за аварию на Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия могла мы помочь республике поставкой 10-15 млрд кубометров газа по приемлемой цене «хотя бы за» аварию на Чернобыльской АЭС. Он подчеркнул, что не просит передать газ бесплатно и напомнил о работе над программой по развитию интеграции.

«Хотя бы за это помоги — млрд 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток "Газпрому", поставь в Беларусь»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «Интерфакс»).

Глава Белоруссии отметил, что если предложение России не устроит республику, она найдет поставщиков на других рынках. В частности, прорабатывается «северный маршрут танспортировки нефти» — через Польшу или Прибалтику. «Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет»,— резюмировал он

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции в 2018 году. Все интеграционные «дорожные карты» должны согласовать до ноября.

Подробнее о переговорах президентов — в материале “Ъ” «Москва и Минск ставят на символизм».

О выступлении господина Лукашенко читайте в публикации “Ъ” «Не гнобить и не наклонять».