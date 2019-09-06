На экранах iPhone может появиться система распознавания отпечатка пальца

Корпорация Apple намерена добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца. Она может появиться в 2020 году, но есть вероятность, что срок нововведения сдвинут на 2021-й, сообщает агентство Bloomberg. Сейчас технология находится на стадии тестирования как внутри Apple, так и у зарубежных поставщиков компании. Будущие устройства будут оснащены технологией распознавания отпечатков пальцев на экране совместно с существующей системой распознавания лиц.

Система Touch ID, встроенная в кнопку «Домой» на iPhone, использовалась с 2013 года для разблокировки устройства, подтверждения платежей и авторизации загрузок приложений. Touch ID был заменен датчиками сканирования лица (Face ID) в 2017 году с выпуском iPhone X.

Экранный сканер распознавания отпечатка пальца уже имеется на флагманских устройствах у таких конкурентов Apple, как Samsung, Huawei, Oppo и Xiaomi.

Ранее СМИ сообщили, что в конце сентября Apple начнет продажи своих флагманских смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В 2020 году компания также планирует выпустить первую с 2016 года бюджетную модель iPhone. Кроме того, американская корпорация запатентовала ремешок для «умных» часов Apple Watch, который сможет определять пользователя по коже и отпечатку запястья.