В интернете появилась информация о дате выхода новых iPhone

AppleInsider со ссылкой на Twitter AppleBeta2019 сообщил о публикации якобы секретной документации Apple.

В распространенном документе указано, что Apple начнет продажи своих флагманских смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max 27 сентября, они будут похожи соответственно на iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Кроме того, в нем утверждается, что все три новых устройства будут работать на новой операционной системе iOS 13.1, которая выйдет 23 сентября. Также Apple выпустит новые Apple Watch, а в октябре представит новый iPad Pro.

Ожидается, что одним из основных отличий новых iPhone должна стать тройная камера, расположенная в углу смартфона треугольником. Она будут оснащена чипом A13, известным под кодовым названием Cebu. У смартфонов по-прежнему будет разъем Lighting, а не USB-C, как предполагалось после перехода на них моделей iPad Pro в прошлом году.

Ранее портал TechCrunch сообщил, что американская корпорация запатентовала ремешок для «умных» часов Apple Watch. Он сможет определять пользователя по коже и отпечатку запястья. Кроме того, Apple запатентовала технологию автоматического затягивания ремешка, чтобы владелец часов не потерял их, например, во время бега.

Евгений Федуненко